Polícia Ambiental fecha carvoaria que atuava de forma irregular em Vicente Pires

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) fecharam uma carvoaria, que atuava de forma irregular, na manhã deste domingo (22). O local fica no assentamento 26 de Setembro, em Vicente Pires.

O proprietário da chácara utilizava um forno subterrâneo para fazer a queima da madeira. Foram encontrados no local diversos troncos de árvores cortados para a produção do carvão. Entre as árvores cortadas tinham pequizeiros, protegidos por lei. Os militares ainda apreenderam 41 sacos de carvão de 15kg cada.

O proprietário foi conduzido para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde foi autuado por crime ambiental.