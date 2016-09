Pneu de aeronave da FAB estoura no momento do pouso e interdita uma das pistas do Aeroporto JK

Ana Lúcia Ferreira

Um incidente com uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) interditou, por cerca de duas horas, uma das pistas de pouso do Aeroporto Internacional de Brasília, logo no início da tarde desta quarta-feira (21). No momento do pouso da aeronave, o pneu do avião, modelo Bandeirantes, estourou. A aeronave saiu de Palmas e faria uma escala em Brasília antes de seguir para o Rio de Janeiro, seu destino final.

A assessoria da FAB informou que no avião estavam apenas militares, que não se feriram. Ainda segundo a Força Aérea o pneu da aeronave foi trocado na própria pista de pouso e a mesma foi remanejada para o pátio da Base Aérea. Uma inspeção será realizada no avião e, somente após a liberação, a aeronave deve seguir seu destino final.

A Inframérica, concessionária que administra o aeroporto, informou que nenhuma rota precisou ser alterada ou cancelada e que, devido o terminal de Brasília ser o único no País que funciona com duas pistas de pouso e decolagem de forma simultânea, a torre de controle atuou no alerta aos pilotos sobre a alteração do ponto de pouso.

A pista já foi liberada.