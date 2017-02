PMs reconhecem bandido por imagens e o prendem em casa, no Paranoá

Tweet on Twitter

Um homem foi preso por PMs do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) após roubar um comércio na noite desta sexta-feira (3), no Paranoá.

A PMDF foi acionada para apurar um assalto na quadra 10 e analisou as imagens da câmera de segurança. Ao verem o autor do crime, a equipe do Gtop 40 reconheceu o acusado. Ele tinha sido preso outras vezes pela PMDF.

Os policiais visitaram alguns endereços até encontrarem o suspeito em uma casa na quadra 20, por volta das 23h50. Após uma vistoria na casa os policiais encontraram o revólver calibre 38, com seis munições, usado no roubo.

Ele foi conduzido para a 6ª DP, onde foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo.