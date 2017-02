PMs localizam carro roubado com placa clonada em Taguatinga

No final da tarde de sexta-feira (3), PMs do Serviço de Inteligência do 2º BPM (Águia 22) observaram um Ford/Fiesta com sinais de adulteração no estacionamento público da CSB 5 de Taguatinga. Após consultarem a numeração do chassis, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado em Águas Claras no último dia 24 e estava com a placa de outro Ford/Fiesta.

Equipes da PMDF ficaram no local esperando para ver se alguém vinha buscar o carro, mas ninguém apareceu. Sendo assim, o proprietário do carro roubado foi acionado, assim como a proprietária do veículo clonado que tinha as mesmas características.

O Fiesta roubado foi guinchado até a delegacia onde ficou apreendido para perícia. Dentro dele foram encontradas diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas para furtos em interior de veículos.

Na quinta-feira (2), outra equipe do Águia 22 recuperou dois veículos furtados na mesma região e prendeu um homem que dirigia um deles.