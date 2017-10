PMDF prende manifestantes que pediam melhorias em presídios

Tweet no Twitter

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (26), ao menos oito manifestantes que protestavam por melhorias nos presídios. De acordo com a corporação, dois deles tinham mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos da Justiça. Outros seis cumpriam prisão domiciliar no estado de São Paulo.

Ainda segundo a PM, diversos manifestantes vieram de diversas regiões do Brasil a bordo de 22 ônibus. Eles seguem rumo ao Congresso Nacional. No interior do coletivo, os militares ainda encontraram facas e armas de fabricação caseira. Os detidos foram encaminhados para a 5º Delegacia de Polícia.