PMDF envia aeronaves para apoiar combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros

A Polícia Militar do Distrito Federal apoiará a força-tarefa de combate a incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Duas aeronaves se deslocaram, na manhã desta terça-feira (24), para o município de Alto Paraíso, Goiás. Os helicópteros ajudarão no transporte das tropas e voluntários que trabalham no local e farão o monitoramento do incêndio na área.

As aeronaves estão aptas a realizar o lançamento de água nos focos de calor por meio do “bambi bucket”, uma espécie de balde que lança água a partir do helicóptero. A ferramenta comporta 540 litros e é uma opção a mais nas ocorrências de incêndio ambiental, em casos de apoio. A previsão é que o grupamento permaneça no parque até a próxima segunda (30).

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Aéreo – CPAer, coronel Renato Costa, “as aeronaves garantirão a chegada dos voluntários aos locais de difícil acesso, proporcionando maior efetividade no combate ao incêndio”.

A força-tarefa conta com integrantes da PMDF, do ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, bem como de voluntários.