PMDF chamará policiais da reserva para recompor parte do efetivo

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que designará, em breve, 1.000 policiais da reserva remunerada para recompor parte do efetivo da corporação. O policial militar, após concluir o período de serviço efetivo na corporação, permanece na reserva remunerada até completar 63 anos (para praças) e 65 anos (para oficiais). Durante o tempo em que estiver na reserva, o militar poderá ser designado ou convocado para retornar às fileiras da instituição a qualquer tempo, até atingir a idade limite. Após esse período, o policial é reformado. Na situação de reformado, não poderá ser convocado, tampouco designado. O processo de designação de policiais militares da reserva remunerada voluntários para o serviço ativo está previsto no artigo 9º da Lei nº 7.289/84 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal.

De acordo com a PM, o retorno de policiais da reserva trará benefícios para a corporação e, sobretudo, para a população, “uma vez que todos eles serão empregados no policiamento ostensivo, aumentando, assim, o número de policiais nas ruas do DF”. Ao todo, o GDF autorizou o retorno de 1.000 policiais militares para o serviço ativo. Esses militares atuarão no policiamento até a formação dos aprovados no concurso para o Curso de Formação de Praças (CFP), cujo edital deverá ser lançado em breve. Após esse período, os policiais retornarão à reserva remunerada. Ainda segundo a PM, a designação não impedirá a execução do concurso previsto, tampouco o andamento de suas etapas. Para o ingresso serão considerados os policiais interessados que somarem menor tempo de efetivo serviço.

A seleção dos policiais designados será realizada em três fases: inscrição no portal da PMDF, avaliação médica e Teste de Aptidão Física (TAF) e aprovação no estágio de atualização operacional.

Os interessados em participar da seleção devem realizar o cadastro através do link: http://sgpol.pm.df.gov.br

Para mais informações, acesse o edital nº 91/2017.