PM resgata cães que estavam sofrendo maus-tratos no Riacho Fundo

Dois cachorros que estavam sofrendo maus-tratos foram resgatados pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (07) em um lote no Riacho Fundo I.

A polícia foi informada pelos vizinhos que os dois cachorros não estavam sendo corretamente cuidados pelo dono, que aparecia para alimentá-los apenas uma vez por mês. Por causa disso, as pessoas da vizinhança forneciam água e comida para que os animais não morressem.

No lote foi encontrado bastante lixo, fezes e urina dos cachorros, o que aumentava o risco de doenças tanto para os animais como para os vizinhos. O proprietário do lote, e dono dos cachorros, não foi encontrado. Por isso, a polícia precisou de um chaveiro para abrir a grade do local, onde foi realizado o resgate.

Os dois cachorros foram encaminhados a uma chácara de uma vizinha, que se voluntariou, para que eles tenham cuidados até que seja dado o encaminhamento definitivo.