PM prende suspeito de cometer 12 homicídios e 17 tentativas

Um policial militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (23), um dos homens mais procurados do Distrito Federal, segundo a corporação. Em relato aos policiais, Weslley Mondego da Silva revelou ter 12 indiciamentos por homicídio e 17 por tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, o policial, que estava de folga, abastecia o carro em um posto de combustíveis próximo ao Cemitério do Gama, quando reconheceu o criminoso. O suspeito estava a bordo de um veículo com outras duas pessoas.

O trio saiu do estabelecimento e seguiu para o Novo Gama. Nesse momento, o PM começou a seguir o automóvel e pediu reforço da Polícia Militar de Goiás. Na rua 14, os militares conseguiram abordar os homens e confirmaram e identificação de Weslley.

Como já tinha um mandado de prisão preventiva contra ele, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia. Um dos colegas de Weslley também foi encaminhado à DP por uso e porte de drogas.