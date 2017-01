PM prende homem após briga e descobre que ele tinha mandado de prisão

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na noite deste sábado (14), o sargento Charlles, os cabos Edney e Átila e o soldado Uianado, do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), estavam de serviço voluntário, em viatura, na área de São Sebastião, quando receberam informações de que dois homens brigavam nas proximidades e um deles portava uma faca.

Com a chegada da equipe da PMDF, um dos brigões subiu em uma moto e fugiu. No caminho ele jogou a faca fora e, logo em seguida, perdeu o controle e caiu da motocicleta. Ele foi abordado e os PMs constataram que o suspeito estava embriagado, além de ter um mandado de prisão por um homicídio qualificado cometido no Estado da Paraíba.