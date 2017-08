PM prende dois suspeitos de balear policial civil no Guará

Tweet no Twitter

A Polícia Militar prendeu, por volta das 3h30 desta quarta-feira (16), dois homens suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio contra um policial civil, ocorrida em uma praça da QE 38 do Guará II, no início da noite desta terça (15).

A dupla foi surpreendida pelos militares na via L4 Sul, a bordo de um táxi. Após a abordagem, a equipe policial entrou em contato com policiais da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) para informar sobre a detenção dos suspeitos. Os dois homens foram conduzidos à DP para as providências cabíveis.

O policial civil baleado é lotado na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Segundo a PM, ele estaria tentando salvar o filho de um assalto quando foi alvejado no abdômen. Ferido, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), consciente e orientado.

A delegacia do Recanto das Emas esteve no centro de outras duas notícias nesta semana. Na manhã de segunda-feira (14), um homem foi encontrado morto em uma das celas e a polícia investiga se, de fato, foi suicídio.

Já durante a madrugada, agentes que haviam rendido suspeitos foram cercados e agredidos a paus e pedras na região conhecida como “Favelinha”. A ação gerou uma megaoperação policial que recuperou detidos que haviam sido libertados durante a confusão.