PM prende acusado de matar desafeto em Sobradinho

A Polícia Militar prendeu um bandido de 19 anos acusado de matar um desafeto em Sobradinho II, nesse domingo (22). A vítima, Pedro Henrique das Chagas de Oliveira, de 21 anos, foi socorrido ao Hospital Regional de Sobradinho com morte cerebral.

Após o crime, o acusado foi visto fugindo com o comparsa a bordo de uma bicicleta. Enquanto isso, populares gritavam: “Pega eles! Acabaram de tentar matar um cara aqui”. Os bandidos seguiram em direções opostas. Um deles foi preso após cair da bike e tentar fugir à pé. Na casa do preso, os militares encontraram 500 gramas de maconha.

Publicidade

O outro suspeito foi identificado e os policiais seguiram até a residência dele. Ao perceber as viaturas, no entanto, o rapaz conseguiu pular os muros e fugir, deixando para trás 500 gramas de maconha e uma arma calibre 22 de fabricação caseira.

O preso foi levado à 13ª Delegacia de Polícia e autuado pelos crime de homicídio e tráfico de drogas. O outro, que não foi localizado, pode responder por homicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi alvejada com um disparo na cabeça, um no braço e outro no tórax e chegou ao Hospital de Sobradinho já em morte cerebral. A arma usada no homicídio não foi localizada.