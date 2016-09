PM interrompe sequestro relâmpago e apreende dois adolescentes em Taguatinga

Um sequestro relâmpago em andamento foi interrompido pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (17), na Praça do Relógio, em Taguatinga. Durante a ação, dois adolescentes foram apreendidos.

Segundo a PM, uma equipe policial do 2º Batalhão observou que no banco de trás de um Volkswagen Fox, que estava parado no semáforo de Taguatinga Centro, uma senhora estava com o semblante de pavor. Imediatamente os policiais abordaram o veículo e confirmaram que se tratava de um sequestro relâmpago.

Dois menores foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Na ação, os adolescentes utilizaram um simulacro de arma de fogo.