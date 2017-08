PM de folga toma arma de assaltante e atira no pé dele no Itapoã

Após se deparar com um assalto que ocorria em um mercado da Quadra 35 do Itapoã, uma policial militar feminina de folga conseguiu frustrar a ação criminosa, na tarde deste sábado (12). Como estava desarmada, ela esperou a oportunidade certa para entrar no local e tomar a arma do assaltante, que reagiu e tentou retomá-la. Para se defender, a militar acabou atirando no pé do criminoso.

O episódio ocorreu por volta das 13h, quando, ao passar pelo local, a militar teria ouvido gritos vindos do comércio. Ao se aproximar, ela viu um homem apontando um revólver calibre 38 para uma das caixas do mercado, momento em que decidiu agir.

O assaltante foi encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá (HRP) e levado para a delegacia em seguida.