PM acaba com festa perto da Ponte JK após flagrar adolescente armada

A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou um revólver calibre 38 escondido na cintura de uma adolescente de 16 anos que estava em uma “festa” em estacionamento público da Ponte JK. O flagrante foi na madrugada deste sábado (2) e a jovem foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I/Asa Norte), onde teve de dar explicações.

De acordo com a PM, mais de 80 pessoas participavam do evento regado a bebida alcoólica e de carros equipados com som. O grupo foi revistado e além do revólver, militares encontraram porções de maconha, crack e cocaína armazenados nos pneus de vários veículos e também espalhadas pelo chão.