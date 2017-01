PM aborda van pirata com mais de R$ 19 mil em multas no Eixo Monumental

Duas vans que faziam transporte clandestino foram flagradas hoje (19) pela Polícia Militar do DF. Um dos veículos, abordado pela manhã, no Eixo Monumental, acumulava mais de R$ 19 mil em multas. O outro, apreendido durante a noite, em Ceilândia, tinha R$ 7 mil em débitos.

A primeira abordagem ocorreu próximo à Rodoviária do Plano Piloto. Seis pessoas estavam no automóvel. O veículo fazia o trajeto Varjão/Rodoviária do Plano Piloto. Enquanto notificavam o veículo, os policiais verificaram no sistema que havia mais de R$ 19 em multas. O motorista disse aos policiais que a van não pertencia a ele e que a aluga por R$ 250 diários. Foi aplicado uma multa e recolhimento do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Como estava licenciada, a van não foi levada para o depósito.

Já por volta das 18h, a outra van, com R$ 7 mil em débitos, foi apreendida no Centro de Ceilândia e conduzida para o depósito do Detran. O veículo, que fazia o trajeto Centro/Setor “O”, quando foi abordado. O automóvel estava com 20 passageiros.