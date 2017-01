“Playboy do Tráfico” é preso com super maconha avaliada em R$ 10 mil

Tweet no Twitter

Policiais militares prenderam na noite desta terça-feira (24) o jovem conhecido por “Playboy do Tráfico” no Sudoeste. O jovem é acusado de traficar drogas na região, considerada área nobre do Distrito Federal.

No veículo do suspeito, a PM encontrou três porções de skank, maconha cultivada em laboratório com efeito concentrado, balança e precisão e R$ 1387 em espécie.

Havia 500 gramas da droga com o jovem e, segundo ele, o entorpecente estava avaliado em R$ 10 mil

Quando avistou a viatura da PM, o rapaz tentou correr, mas acabou preso e foi encaminhado para 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).