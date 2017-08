Plantação de maconha é localizada na Floresta Nacional

Dez pés de maconha com cerca de um metro de altura foram localizados por uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do DF, na manhã desta quarta-feira (9), em uma área da Floresta Nacional, próximo ao loteamento 26 de Setembro, na lateral da BR-070. No local, havia ainda alguns utensílios utilizados para o cultivo da planta, como regador, vasos, tesoura e adubo.

Os pés de maconha, segundo a PM, foram encontrados após denúncia de ciclistas que acharam a plantação enquanto faziam uma nova trilha. Após ser acionada, a corporação apreendeu e conduziu todo o material à Central de Flagrantes da 17ª Delegacia de Polícia.

A PM informou que intensificou o policiamento na área e já tem informações sobre os suspeitos responsáveis pela plantação. Ninguém foi preso até o momento.

