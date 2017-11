Plano emergencial com 67 ônibus será mantido no domingo (12) para o Enem

Além do reforço já previsto para o primeiro dia do exame, em 5 de novembro, veículos extras garantirão que os alunos não sejam prejudicados pela greve dos empregados do Metrô-DF

Para que os estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (12) não sejam prejudicados pela greve dos empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) — iniciada na quinta (9) —, o governo de Brasília manterá os 67 veículos adicionais do plano emergencial.

São 9 em Águas Claras, 29 em Ceilândia, dois no Guará, quatro em Taguatinga e 23 em Samambaia. Do total, 51 são articulados e 16, básicos, de acordo com a Secretaria de Mobilidade.

Apesar de o Tribunal Regional do Trabalho ter acatado, na quarta (8), o pedido do Metrô-DF e determinado que, durante a paralisação, o serviço opere com 90% da capacidade nos horários de pico — das 6 às 10 horas e das 16h30 às 20h30, os empregados em greve não têm cumprido à risca a decisão.

No domingo (12), devido às provas do Enem, a Corte ordenou que o metrô funcione com 100% de sua frota e dos trabalhadores, das 8h30 às 19 horas.

Além dos ônibus adicionais, o Bilhete Único estudantil será liberado no dia do exame. Normalmente, o cartão é bloqueado fora dos dias letivos.

Linhas de ônibus serão reforçadas

O Transporte Urbano do Distrito (DFTrans) também reforçará algumas linhas de ligação entre as regiões administrativas para quem for à prova fora do local onde mora. A mesma medida foi tomada no primeiro dia de Enem, em 5 de novembro.

Os ônibus circularão em maior número, das 9 às 18 horas, quando se encerram as provas.

No Distrito Federal, haverá 167 pontos cedidos para aplicação do exame, entre eles, 120 escolas públicas e as quatro unidades do Instituto Federal de Brasília (IFB). A estimativa é que 125 mil estudantes façam o Enem na capital federal.