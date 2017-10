Planaltina e Sobradinho entram no esquema de racionamento de água a partir deste sábado (28)

Uma proposta da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) para alocação de água na bacia do Pipiripau, aprovada nessa quarta-feira (25), impedirá que produtores rurais de Planaltina e Sobradinho possam captar água no Canal Santos Dumont por uma semana. O canal, que integra o Ribeirão Pipiripau, será aberto das 18h de sábado (28) às 18h de domingo (29). Nesse período, os produtores do canal, que estão sem receber água desde a noite do último dia 20, poderão encher seus reservatórios. Depois, o Santos Dumont permanecerá fechado por uma semana.

Com o plano, as regiões de Planaltina e Sobradinho agora entram no rodízio de abastecimento de água a partir deste sábado. Durante as 24 horas em que o canal estiver aberto, a Caesb suspenderá o abastecimento de Planaltina e Sobradinho. A população deverá ser comunicada pela concessionária sobre essa interrupção no fornecimento de água com a antecedência. O abastecimento será retomado e continuará por uma semana depois desse período sem água.

De acordo com a Adasa, três grupos de usuários da água atuam na bacia do Pipiripau: a Caesb, os produtores rurais que recebem água pelo Canal Santos Dumont e os agricultores localizados acima do Canal, que retiram água diretamente do Pipiripau. Pelo acordo, a cada oito dias, os produtores do Canal Santos Dumont receberão água durante um dia, período em que armazenarão água em seus reservatórios. Enquanto isso, a Caesb e os produtores que retiram água diretamente do Pipiripau interrompem suas captações.

Nos outros sete dias, o Canal permanecerá fechado, e a Caesb poderá captar a água necessária para abastecer a população de Planaltina e Sobradinho. Os demais produtores rurais também poderão retirar água do Ribeirão Pipiripau, obedecendo as restrições de horário estabelecidas previamente.

A Adasa informou que, no intuito de colaborar ainda mais, os produtores rurais que não são abastecidos pelo Canal concordaram em não retirar água do Pipiripau entre 6h da manhã de sábado (28) e 18h de segunda-feira (30), totalizando 60 horas sem captação. Depois desse período, esses produtores só estão autorizados a captar água entre 18h e 6h da manhã.

Monitoramento

Durante os próximos dias, equipes da Adasa e da Caesb farão o monitoramento da vazão em diversos pontos do Ribeirão Pipiripau, para coleta de dados relevantes para a gestão da bacia. Além disso, equipes farão operações de fiscalização em toda a bacia, para acompanhar o cumprimento do acordo.

“A partir desse acordo, será possível compartilhar a pouca água disponível entre a população de Sobradinho e Planaltina e os produtores rurais localizados na bacia da região, com o menor prejuízo possível para todos, no atual período de grave estiagem”, afirma a Adasa.