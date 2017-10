Placa de gesso se solta de teto e atinge senhora no Setor Comercial Sul

Tweet no Twitter

Uma senhora de 68 anos precisou de atendimento médico após um pedaço de gesso ter se soltado do teto e caído em cima de seu pé. Ela foi atingida quando passava pela frente de um prédio, na Quadra 02 do Setor Comercial Sul, próximo à Farmácia do Trabalhador. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h para a ocorrência.

Segundo a corporação, chegando ao local, uma equipe realizou os atendimentos necessários e transportou a mulher para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Ela sofreu lesão e hematoma no pé direito.