Pistas perto do balão do Torto serão interditadas nesta quinta (19)

Nesta quinta-feira (19), as faixas de rolamento que passam por baixo do balão do Torto no sentido Plano Piloto-Sobradinho serão interditadas. O bloqueio ocorrerá das 22 horas de amanhã às 4 horas de sexta-feira (20).

Nesse período, os veículos devem passar obrigatoriamente pela via alternativa, à direita, e seguir pelas pistas por cima do balão (veja o mapa abaixo).

Publicidade

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o bloqueio é necessário para dar prosseguimento à construção de um viaduto no local, parte do conjunto de obras do Trevo de Triagem Norte.

A partir de sexta, o trecho terá apenas duas faixas livres para o tráfego. A previsão é que esse afunilamento nas vias abaixo do balão do Torto permaneça até o início de dezembro. Em 5 de outubro, as faixas no sentido contrário também foram alteradas.

Trevo de Triagem Norte e Ligação Torto-Colorado

O Trevo de Triagem Norte é composto por 16 obras, entre pontes, viadutos e túneis. O objetivo é distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, ao Eixão Norte e Sul, à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2.

Somadas às passagens previstas na Ligação Torto-Colorado — construção de uma pista marginal à DF-003 e de novos acessos aos condomínios —, serão 28 intervenções.