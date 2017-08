Piloto de asa-delta sofre acidente no Vale do Paranã

Um piloto de asa-delta precisou ser socorrido na tarde deste sábado (12), por volta das 15h50, após sofrer um acidente no Vale do Paranã, em Formosa (GO). Segundo informações do Corpo de Bombeiro do DF, a vítima, que é de origem japonesa, sofreu múltiplas fraturas na face, traumatismo abdominal e suspeita de traumatismo raquimedular. Os bombeiros de Goiás foram responsáveis pelos primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base do DF (HBDF) e estava consciente.

A vítima estaria participando do Campeonato Mundial de Asa Delta da Federação Aeronáutica Internacional (FAI), que ocorre pela segunda vez na capital federal, a primeira foi em 2003. A decolagem ocorre no Vale do Paranã e os pousos na Esplanada dos Ministérios. O evento conta com 142 pilotos de 29 países e acontece até o dia 19 deste mês.

Nessa sexta (11), outro piloto pousou no Palácio da Alvorada supostamente por engano ao perder a altura durante o voo.

A competição

Brasília é um dos locais ideais para a prática desse esporte no País. A cidade é caracterizada por ventos predominantes do quadrante Leste, que, combinados com clima seco desta época do ano, proporcionam voos excepcionais de até cinco horas de duração. As correntes térmicas são aproveitadas pelos pilotos para ganhar altura e realizar voos de até 170 quilômetros de distância, somente com as forças da natureza.

A expectativa é que o campeonato tenha criado 200 empregos e que movimente R$ 2,4 milhões na economia local.