PF desarticula quadrilha responsável por assaltos aos Correios no DF

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (29) nove mandados de busca e apreensão em uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável por assaltar agências dos Correios, no Distrito Federal.

Segundo a corporação, a quadrilha provocou prejuízos de mais de R$ 600 mil em mercadorias. Os policiais já realizaram a prisão de seis integrantes do grupo, Em razão da periculosidade dos criminosos, a operação “Os 8 Odiados” conta com o apoio de policiais lotados no Comando de Operações Táticas da PF e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal.

A polícia mira também os receptadores das 15 cargas roubadas pelo bando. Em alguns casos monitorados pelos policiais, as mercadorias chegaram a ser adquiridas por quase metade do valor de mercado dos produtos.

Em novembro passado, dois integrante da organização já haviam sido presos, um deles pela Polícia Militar do DF e outros por equipes da PF. Os presos foram reconhecidos por funcionários dos Correios que foram mantidos como reféns em assaltos. A violência dos criminosos era tão grande que os sindicatos de trabalhadores dos Correios chegaram a cogitar uma greve da categoria.