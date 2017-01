PF combate contrabando de agrotóxicos no DF e em Goiás

A Polícia Federal deflagrou hoje (25/1) a Operação Poison Cachè, para combater o contrabando e a falsificação de agrotóxicos, em Goiás. O grupo investigado promovia o contrabando de produtos de origem chinesa, por meio da fronteira do Brasil com o Paraguai.

Aproximadamente 110 policiais federais estão cumprindo 46 ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal de Itumbiara (Goiás), sendo 15 mandados de prisões preventivas, 22 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de condução coercitiva.

As diligências estão sendo executadas em Goiás nas cidades de Goiânia, Edéia, Joviânia, São Luís de Montes Belos, Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Santa Helena de Goiás e Pontalina. No Distrito Federal, estão sendo cumpridos mandados judiciais em Planaltina.

As investigações se iniciaram no final do ano de 2015, quando foi identificado um grupo criminoso que promove o contrabando de agrotóxicos de origem chinesa por meio da fronteira do Paraguai com o Brasil. Após contrabandeados, o agrotóxico chinês é misturado de forma artesanal com o produto nacional para comercialização como se fossem originais, mediante a utilização de embalagens reaproveitadas.