Perseguição após sequestro relâmpago termina em capotagem próximo ao Lago Sul

Após um sequestro relâmpago ocorrido na quadra 17 do Paranoá, um homem de 24 anos capotou um carro roubado durante a fuga próximo à Ponte das Garças. A vítima do sequestro, que havia sido obrigada pelo assaltante a permanecer no veículo, era uma senhora de 50 anos. O acidente ocorreu nesta terça-feira (31), por volta das 17h30, sentindo Lago Sul. Segundo a Policia Militar, o suspeito é um dos foragidos do saidão de Natal.

De acordo com a PM, momentos antes, o homem transitava com o veículo no Plano Piloto quando se deparou com uma viatura policial. Durante a fuga, ele acelerou e perdeu o controle do carro, capotando em seguida. O veículo estava sendo monitorado pelo proprietário, através de rastreador, com o auxílio da PM.

A senhora sofreu ferimentos leves. Já o suspeito, que reclamou de dores e estava com suspeita de fratura, foi encaminhado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Após o socorro, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A via ficou sob os cuidados da PM.