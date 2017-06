Pedreiro morre ao tomar choque elétrico e cair de sobrado

Um pedreiro de 43 anos, que trabalhava na construção de um sobrado, morreu após um sofrer um choque elétrico e cair de cima do prédio, na Avenida Pacheco Fernandes, na Vila Planalto, por volta das 7h40 desta quinta-feira (8).

Valtinho Luis dos Santos, segundo o Corpo de Bombeiros, trabalhava no segundo pavimento do lugar. Ele usava uma régua feita alumínio altamente condutor de energia. Em um determinado momento, o material tocou a rede elétrica, provocando uma descarga no homem. Após o choque, ele caiu de uma altura de aproximadamente sete metros.

Publicidade

Com a queda, Valtinho sofreu traumatismo cranioencefálico e uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros tentou reanimar o homem por aproximadamente 40 minutos. No entanto, não foi possível reverter o quadro e ele morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil vai determinar a circunstâncias do acidente.