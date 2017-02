Pedaço de 10 metros de guard rail cai de viaduto da EPNB em trecho da Epia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Pedaço do guard rail do viaduto da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) caiu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul no começo da tarde deste sábado (04). Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de concreto que desabou tem cerca de 10 metros de comprimento. O peso não foi divulgado.

O incidente ocorreu perto da saída do Núcleo Bandeirante, sentido Candangolândia. Uma faixa do viaduto está interditada e duas da Epia foram fechadas. Equipes da Defesa Civil foram acionadas. Felizmente, não houve feridos e nenhum veículo foi atingido. O trânsito nesses trechos estão congestionados.