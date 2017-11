Partido do vice-governador, PSD desembarca do governo Rollemberg

O PSD, partido do vice-governador Renato Sanata, decidiu romper oficialmente com o governo Rollemberg. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10), em uma provável ofensiva às negociações que circulavam nos bastidores para tirar o secretário de Justiça e Cidadania, Arthur Bernardes, da pasta. Em resposta ao desembarque do PSD, Rollemberg determinou a publicação de uma edição extra do Diário Oficial também nesta sexta para anunciar a demissão de Bernardes, que estava no cargo desde março deste ano.

Segundo o presidente da regional do PSD, deputado federal Rógerio Rosso, os motivos para o desembarque são inúmeros e passam desde o não cumprimento do programa de desenvolvimento do DF até situações eleitorais. Apesar disso, ele garante que o compromisso com o cidadão brasiliense continua. “Não estamos pensando muito nas eleições. Continuamos com o compromisso de trabalho com o Renato (Santana, vice-governador) e na Câmara Federal e distrital. No momento certo, haverá conversas sobre 2018”, justifica Rosso.

Em relação à saída dos integrantes do partido que pertencem aos quadros do governo, a decisão é de que “todos os filiados têm que pedir exoneração”.