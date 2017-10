Parque da Chapada dos Veadeiros já tem quase 15% da área consumida por incêndio

O incêndio que assola o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros há seis dias já consumiu cerca de 15% dos 240 mil hectares. A unidade, que é considerada Patrimônio Natural da Humanidade, está com a visitação suspensa desde que as chamas atingiram o local.

Mais de 200 pessoas estão envolvidas para combater o fogo, que teve início na última terça-feira (17). A força-tarefa é conduzida pela Coordenação de Combate e Prevenção de Incêndios do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor do Parque.

Além da equipe do ICMBio, brigadistas de outras unidades de conservação no país, Ibama PrevFogo, Grupo Ambientalista do Torto (GAT), Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Alto Paraíso e diversos voluntários também ajudam a controlar o incêndio.

Nas redes sociais, um grupo resolveu pedir ajuda para custear alimentação a todos os que estão atuando na região, além de combustíveis para os caminhões-pipas e aviões que despejam águas nas áreas tomadas pelas chamas.



Quem quiser doar, os depósitos podem ser feitos aos seguintes estabelecimentos:

Supermercados Canaã:

Banco do Brasil

AG: 4546-2

CC: 8263-5

CNPJ: 09471052 0001-10

Paulista

Banco do Brasil

AG: 4546-2

CC: 7427-6

CNPJ: 37241460 0001-11

Os comprovantes de pagamento devem ser encaminhados para o e-mail: redecontrafogoveadeiros@gmail.com.