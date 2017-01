Pai mata homem para evitar estupro da filha de 12 anos em Planaltina

A princípio, a PM havia informado que a mãe e a filha haviam reagido ao crime, entrado em luta corporal com o agressor e o atingido com golpes de faca

Por volta das 7h deste sábado (21), um homem foi morto após tentar estuprar uma garota de 12 anos em uma casa no Condomínio Estância Mestre D´Armas I, em Planaltina. Ele foi atingido por golpes de faca pelo pai da jovem e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Planaltina.

De acordo com a Polícia Militar do DF, o agressor, possivelmente um morador de rua, pulou o muro, entrou na residência da família, somente de cueca, e se aproximou da jovem. Nesse momento, para proteger a filha, o pai entrou em luta corporal com o agressor e o atingiu com golpes de faca para interromper o ataque. O local passará por perícia.

Ainda segundo a PM, a família se mudou para a casa na noite dessa sexta (19) e, hoje pela manhã, fazia um churrasco no local para comemorar a mudança.