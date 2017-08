Padre é suspeito de abusar de adolescente com a promessa de ‘recuperar virgindade’

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um padre foi preso, nesta quarta-feira (16), em Caiapônia, Goiás, suspeito de abusar de uma adolescente e de uma jovem com a promessa de “recuperar a virgindade” delas. Os crimes teriam ocorrido em 2014. Na época, uma das vítimas tinha 14 anos, enquanto a outra, 21. As informações são do G1.

A ação foi batizada d Operação Sacrilégio e é coordenada Ministério Público do Estado de Goiás. Após a prisão, o pároco foi levado para Anicuns, onde ainda deve prestar depoimento.

Publicidade

Uma das vítimas, a de 14 anos na época, relatou que sofreu o abuso depois de confessar ao padre que teria perdido a virgindade e estaria arrependida por isso. O homem, segundo o depoimento da garota, ofereceu ajuda para reverter a condição: que ela voltasse à paróquia de banho tomado. Na ocasião, ele pediu que ela tirasse a roupa e tocou as partes íntimas da menina.

Segundo a vítima, o objetivo era “santificar” a região para recuperar a virgindade. O homem ainda teria pedido para a adolescente mandar fotos íntimas para ele. A garota ainda revelou que o abuso se repetiu em 2015 durante um encontro em Caldas Novas (GO). Ele teria voltado a tocá-la para saber se os procedimentos feitos por ele teriam sido efetivos.

A vítima de 21 anos teve um relato bastante parecido com a de 14, já que o padre teria tocado-a sob os mesmos pretextos.