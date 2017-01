Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

E enfim chegou a tão esperada sexta-feira, o melhor dia da semana! Mas junto com ela vem à dúvida: “Final de semana batendo na porta e vou ficar mais uma vez na cidade, dentro de casa”? Bom, você pode até não viajar, mas dá para escolher trocar a monotonia por: “Vou passar um final de semana inesquecível em um lugar especial”. Quer saber como? Primeiro passo é continuar a ler este post.

Seja para um momento romântico com o(a) namorado(a) marido/mulher/rolo/ficante; puramente para diversão ao lado dos amigos ou, para um descanso em família temos o lugar ideal para você. Recém inaugurado e localizado dentro de um complexo multiuso, em Águas Claras, o hotel Intercity Led Águas Claras têm toda a estrutura necessária para que seu fim de semana seja diferente de tudo que você já fez.

Além de uma excelente estrura de quartos, o hotel tem também área de lazer, academia, estacionamento e um restaurante preparado para atender aos desejos da clientela. A localidade em que o prédio está instalado ainda permite ao usuário a liberdade de escolher se deseja ficar nas dependências ou sair para curtir e aproveitar os bares e Shopping Center vizinhos ao hotel.

“Trabalhamos para atender a necessidade do cliente. Nossas instalações ficam dentro de um complexo que atende a muitos eventos corporativos e existe o desejo da diversão. Recebemos grupos familiares, casais, grupos religiosos e até mesmo moradores de outras regiões do Distrito Federal que procuram além da diversão, manter a segurança estando hospedado próximo a região.”

Danielli Nobrega, Gerente Geral do Intercity Led Águas Claras.

Confira os destaques do hotel:

Acomodações:

O hotel conta com 192 apartamentos disponíveis divididos em 4 categorias como: Apartamento Standard, Luxo, Premium e 2 Suítes com varandas. Os apartamentos são grandes (39m²), com dois ambientes (sala e quarto), ou seja, você não tem aquela sensação de estar em um quarto de hotel. Além disso eles dispõe da Suíte Premium, também chamada de “Família”, pois possui dois quartos, o que acomoda bem o casal e os filhos.

Área de Lazer

O hotel tem em sua estrutura piscina, sauna e jacuzzi. Conta ainda com uma academia com equipamentos novos e completos.

Alimentação

Outro diferencial é o restaurante que atende almoço, jantar, room servisse 24 horas e o café da manhã, este último é famoso na casa e está incluso na diária.

Então, se você é desses que planeja o que vai fazer nos próximos dois dias, dedicados ao descanso para a maioria dos trabalhadores brasileiros, nossa dica é que vá curtir um fim de semana no hotel. Afinal passar por novas experiências é sempre válido né?!