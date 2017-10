Ouvidor da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto é morto a tiros

O Ouvidor da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto(GO), Luiz Cláudio Cezário, 45 anos, conhecido pelo apelido Neguinho Roriz, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, Neguinho estava em uma distribuidora de bebidas, por volta das 19h, quando um homem se aproximou e disparou 4 tiros em suas costas. Não se sabe a motivação para o crime. A polícia investiga o caso.

Luiz Cláudio Cezário, era Ouvidor da cidade há cerca de três anos. A nomeação para a gestão atual saiu em março deste ano. Até o momento a Prefeitura não se posicionou sobre o ocorrido.

Polêmicas

Em julho deste ano, Luiz Cláudio Cezário se envolveu em uma polêmica após o vazamento de vídeos íntimos em que ele aparecia na companhia de outro homem e uma jovem. Na época a Polícia Civil investigou o caso pela suspeita de a jovem que aparecia nas imagens estar dopada, o que, se comprovado, configuraria o crime de estupro.

Na época do ocorrido, Cezário confirmou as filmagens dos vídeos e disse que os mesmos foram realizados com o consentimento de todos e afirmou ainda, que os registros eram para ficar apenas em um grupo de amigos. As informações foram repassadas ao portal G1.