Ossada humana é encontrada em Sobradinho

Restos mortais de um corpo humano foram encontrados na tarde desta sexta-feira (10) na DF-150, na região do Café Planalto, em Sobradinho. Agentes da 35ª Delegacia de Polícia foram acionados por volta das 16h. Uma equipe de legistas esteve no local para realizar a perícia.

A ossada foi encontrada por populares perto de um campo de futebol, no meio do mato. Segundo a corporação, os restos estavam aparentemente inteiros, com crânio e parte da arcada dentária preservados. As suspeitas é de que possa se tratar do corpo de um usuário de drogas da região, que sempre passeava pelo local, mas que estava sumido há alguns dias.