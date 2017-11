Operação Smart: polícia prende integrante que estava foragido transitando pelo Guará

Tweet no Twitter

A Polícia Militar conseguiu prender, nesta quinta-feira (9), o último integrante de uma quadrilha, responsável interceptar carros roubados ou furtados no Distrito Federal e revendê-los na Bahia, que estava foragido. De acordo com a corporação, o suspeito falsificava os documentos dos veículos. A prisão foi feita por volta das 10h, no Guará.

Segundo a PM, um morador acionou militares do 4º Batalhão para denunciar um homem em atitude suspeita transitando pelo Guará II. A equipe identificou o homem a bordo de um Volkswagen/UP na QE 40 e efetuou a abordagem. Com ele, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo e constataram que o veículo havia sido roubado em 24de outubro, também no Guará.

O suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi constatado que ele integrava o grupo criminoso. Ele estava com mandado de prisão em aberto por furto, roubo e receptação. A proprietária do automóvel foi localizada e o reconheceu como autor do roubo.

Operação Smart

A Operação Smart, desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), desarticulou um grupo criminoso interestadual especializado na receptação de veículos roubados ou furtados, na adulteração dos sinais identificadores e produção de documentos veiculares falsos. A associação revendia os automóveis no DF, Entorno e até no interior da Bahia. A ação policial foi deflagrada nesta terça (7) e quarta-feira (8).

Segundo a polícia, foram cumpridos 8 mandados de prisão e busca e apreensão em Santa Maria, Ceilândia, Luziânia, Valparaíso, Bom Jesus da Lapa (BA) e João Dourado (Ba). Foram 7 homens e 1 mulher presa. Apenas ela não tinham passagem. Um integrante estava foragido, mas foi localizado na manhã desta quinta-feira (9), no Guará. O grupo foi identificado após um monitoramento da PCDF nas redes sociais.

A quadrilha, de acordo com a corporação, utilizava adolescentes para promover assaltos com armas de fogo. Depois, clonavam os veículos e sua documentação para a revenda.

A polícia conseguiu recuperar 16 veículos até agora. Entres os carros apreendidos está um Jeep que era utilizado pelo advogado do grupo. Os indiciados irão responder por associação criminosa armada, furto qualificado, corrupção de menores, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público e receptação.