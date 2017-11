Operação desarticula associação criminosa de grilagem de terras no Gama e em São Sebastião

Matheus Venzi

Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma operação de combate à grilagem de terras no Gama e em São Sebastião. Estima-se que os lotes irregulares proporcionaram um lucro de R$ 4 milhões para os grileiros.

Publicidade

Ao todo, foram seis inquéritos referentes a cada uma das chácaras identificadas: quatro em São Sebastião, nos bairros do Morro da Cruz, Capão Comprido, Recanto da Conquista e Zumbi dos Palmares; e duas na região da Ponte Alta, no Gama. Todas as áreas são públicas, de propriedade da Terracap.

De acordo com Marilisa Gomes, delegada-chefe da Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística (Dema), os terrenos pertenciam a chacareiros que tinham concessão de uso para o plantio, mas acabaram parcelando os lotes. “Esse tipo de prática é comum no DF. Em alguns já havia residências prontas com famílias morando, e em outros as casas ainda estavam sendo construídas. Tinha até água e luz”, relata. Um dos chacareiros foi conduzido para depor.

Todas as chácaras tinham dois hectares, mas foram divididas de maneiras diferentes. Em São Sebastião, 80 lotes de 200 m² eram vendidos a R$ 20 mil cada. Já na Ponte Alta, eram 20 lotes de 800 m², por R$ 70 mil.

Marilisa lembra dos danos ambientais. “Em São Sebastião, por exemplo, as construções foram feitas na área de proteção ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu”, comenta. Cerca de 30 pessoas podem ser indiciadas por associação criminosa voltada para o parcelamento irregular do solo, dano ambiental e lavagem de dinheiro.