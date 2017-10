Operação da PCDF prende integrante do PCC que comandava quadrilha de roubo de carros

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Em uma megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 28 anos, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e acusado de liderar uma quadrilha especializada em roubo de veículos.

Fernando Henrique de Oliveira Ribeiro estava foragido do Presídio de Cristalina (GO) desde 2015. Além dele, outros cinco integrantes da organização criminosa foram presos preventivamente na ação, que foi batizada de Circuitus.

Publicidade

O grupo, segundo a polícia, agia no Lago Norte, na Asa Norte, em Sobradinho e Santa Maria. Regiões do Entorno, como Luziânia e Valparaíso também estavam na rota dos bandidos. Após o roubo, os carros eram adulterados e revendidos com documentos falsificados.

*Aguarde mais informações