Ônibus do BRT colidem na Epia Sul e 15 passageiros precisam de atendimento

Dois ônibus do BRT colidiram, por volta das 7h30 desta terça-feira (4), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento Sul (Epia Sul). Catorze passageiros dos dois coletivos necessitaram de atendimento do Corpo de Bombeiros e tiveram de ser encaminhados a hospitais. Das vítimas, nenhuma em estado grave.

De acordo com testemunhas ouvidas pelos bombeiros, o acidente ocorreu quando um Fiat Uno entrou na faixa exclusiva do BRT para desviar de um motociclista caído na via. O ônibus que trafegava ali freou bruscamente. O coletivo que vinha em seguida, no entanto, não conseguiu parar e acabou colidindo.

Uma mulher que vinha em um outro ônibus se assustou com o acidente e entrou em crise nervosa. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi transportada ao Hospital Regional do Gama (HRG). O trânsito na região ficou comprometido. Uma das três faixas de rolamento normal ficou interditada juntamente com a faixa exclusiva do BRT e aos cuidados do DER.