OAB inaugura escritório modelo para advogados do DF 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) inaugurou na noite da última segunda-feira (23) o Escritório Modelo e o Espaço Caixa de Assistência dos Advogados do DF. As duas salas estão disponíveis para os advogados do DF e ficam no edifício Office Tower, no Setor de Autarquia Sul.

No local os advogados recém formados poderão contar com uma estrutura para atendimentos especiais, além de ter o conforto e qualidade necessários para os serviços que serão prestados.

Para o presidente da Caixa dos Advogados CAA/DF e da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência (Concad), Ricardo Peres, o local é mais um dos resultados positivos obtidos a partir da união do sistema.

“É gratificantes acompanhar o crescimento das Caixas de Assistência, não só em Brasília, mas em todo país. A inauguração de mais este espaço representa mais uma vitória para advocacia e mostra o fortalecimento da nossa classe”, afirmou.

O presidente da OAB/DF, Dr. Juliano Costa Couto, reforçou a importância das parcerias de cooperação. “Nós entregamos à advocacia brasiliense uma estrutura de trabalho, que tenho certeza, será muito bem utilizada. Aqui, o advogado poderá dar o seu startup a uma carreira de muito sucesso”, disse.