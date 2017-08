No resumo da manhã, sete notícias que você não pode deixar de ler

Tweet no Twitter

CIDADES

Foto: Kléber Lima

Professora sofre ameaça durante reunião de pais

Servidora foi agredida verbalmente pela mãe de um aluno do segundo ano do Ensino Fundamental, em Ceilândia. Comunidade escolar repudia a situação e teme que ela seja transferida por conta do problema. Leia a matéria completa clicando aqui.

Morte em delegacia ainda requer investigação

Exatamente um mês depois, um caso semelhante. Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro de uma cela da 27ª DP, no Recanto das Emas, às 4h35 de segunda-feira. Giovânio Alves da Silva teria cometido suicídio com a própria calça. O caso remete ao de Luís Cláudio Rodrigues, encontrado morto na cela da 13ª DP (Sobradinho). Leia a matéria completa clicando aqui.

Preso na Asa Sul suspeito de estuprar menina de cinco anos

Homem de 38 anos foi surpreendido em uma pousada da Asa Sul, após denúncia do avô da criança. Leia a matéria completa clicando aqui.

POLÍTICA

Comissão da Câmara retoma nesta terça votação da reforma política

Grupo já aprovou “distritão” e fundo público para bancar campanhas, mas ainda falta concluir análise de propostas de mudanças no projeto. Outra comissão discutirá rateio dos recursos do fundo. Leia a matéria completa clicando aqui.

PCdoB começa a se desgarrar do PT

Comunistas do DF anunciam o lançamento de candidatura própria ao Palácio do Buriti. É a primeira vez na história da capital que o PCdoB não apoia um candidato petista a governador. Leia a matéria completa clicando aqui.

ECONOMIA

Consignado para setor privado não sai do papel

Quatro meses após governo dar incentivo para abertura de crédito garantido pelo FGTS, apenas um banco, o Santander, está concedendo esse tipo de empréstimo, semelhante ao consignado para servidores públicos. O custo desse tipo de empréstimo, que não leva à inadimplência, é muito inferior ao crédito comum. Leia a matéria completa clicando aqui.

ESPORTES

KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/AE

Caio Bonfim transforma o DF na capital da marcha atlética

Brasiliense conquistou o bronze inédito para o Brasil no Mundial de Atletismo e volta à cidade para comemorar em família. Leia a matéria completa clicando aqui.