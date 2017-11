No Itapoã, policiais recuperam caminhão de gás roubado em Minas Gerais

Policiais militares do 20º Batalhão recuperaram um caminhão carregado de gás, na quadra 47 do Itapoã, nessa sexta-feira (10).

A equipe recebeu o chamado para verificar um acidente de trânsito sem vítima, em que um caminhão havia colidido em uma caminhonete Toyota / Hilux.

Chegando no local, o proprietário da camionete informou aos policiais que o motorista do caminhão saiu correndo com destino ignorado. Feita a consulta da placa, foi certificado que o caminhão era produto de roubo na cidade de Uruana (MG). O caminhão foi apresentado na 6ª Delegacia de Polícia.