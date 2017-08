No domingo, mulher bêbada é flagrada duas vezes dirigindo carro

Uma mulher foi notificada duas vezes na noite desse domingo (13) após ter sido flagrada dirigindo sob efeito de álcool na DF– 128, em Planaltina. Na primeira abordagem, por volta das 18h30, no Km 13 da via, a mulher foi parada em um ponto de bloqueio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV), conduzindo um GM/Corsa com quatro passageiros.

Segundo a Polícia Militar, ela apresentava sinais de ter consumido bebida alcoólica. Como a condutora se negou a realizar o teste de etilômetro, foi notificada com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) retida. Um motorista habilitado foi chamado pela mulher para conduzir seu veículo.

Mais tarde, por volta das 20h, desta vez no Km 03 da mesma rodovia, a mulher foi novamente flagrada conduzindo o mesmo veículo. Desta vez, ela concordou em soprar o etilômetro e foi constato um nível de 0,07 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado .

Ela recebeu nova notificação com base no art. 165 do CTB (o valor da multa é o dobro do valor da primeira) e também por conduzir veículo sem portar CNH já o documento havia sido apreendido no flagrante anterior. A mulher ligou para um motorista habilitado que fez o teste de etilômetro para conduzir o veículo.

Na mesma rodovia, em poucas horas de operação, os policiais do BPRV aplicaram 47 notificações diversas e flagraram 21 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.