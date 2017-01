Músicos buscam aulas para aprender a tocar em banda

Tweet no Twitter

Uma aula inusitada tem chamado atenção dos músicos que tocam em banda ou sonham em formar uma. Além das tradicionais aulas de canto e de instrumentos, uma escola de música vem ensinando músicos a tocar em conjunto. A disciplina visa trabalhar a harmonia de vários instrumentos ao mesmo tempo.

“Parece algo muito simples, mas não é bem assim”, explica Flávio Machado, dono da escola de música BSB Musical. “Se o músico não aprende a ouvir os demais instrumentos e respeitar a harmonia de cada um, a música fica bagunçada e parece mais uma competição de barulho do que uma banda”, completa.

De acordo com o professor Alexandre Baz, a disciplina tem feito muito sucesso, já que ensina muito mais do que as aulas de música comuns. “A função é criar uma ponte entre a sala de aula e o palco. Trabalhamos vários pontos que não se aprende em uma aula convencional, como o respeito entre os músicos, criação de arranjos, como enfrentar problemas de palco, passagem de som, estrutura de show, tudo aquilo que aprendemos na marra”, conta.

Em geral, as turmas são fechadas com cerca de cinco alunos e instrumentos variados: bateria, baixo, teclado, guitarra e canto. Porém, a formação pode variar de acordo com o desejo dos alunos. “Temos, por exemplo, uma turma só de canto, outra só de meninas”, acrescenta Flávio.

O professor universitário Adriano Lima é músico amador e faz aulas de contrabaixo há quatro anos. Como ainda não tem uma banda formada, ele conta que a aula de Prática de Conjunto é o momento ideal para interagir e trocar experiência com outros músicos. “Além de ser muito divertido, a gente precisa tocar com outras pessoas, ver como fica o seu instrumento com outros, até porque, o contrabaixo sozinho não faz muita coisa”, brinca o aluno, empolgado.

O dono da escola lembra, ainda, que várias bandas acabam surgindo dessa interação. “Um acaba ajudando o outro, apresenta para outros músicos, arruma lugares para tocar. Todos saem ganhando”, garante.

Para fazer parte da disciplina, porém, o aluno precisa saber tocar ao menos o básico de algum instrumento ou canto.

Serviço:

BSB Musical

DF: Aguas Claras, Asa Norte, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Marista João Paulo II, Núcleo Bandeirante, Sudoeste e Taguatinga

Mais informações: (61) 3340-4008

RJ: Botafogo

Mais informações: (21) 3176-3684

PE: Recife – Boa Viagem

Mais Informações: (81) 3097-8809

CE: Fortaleza

Mais Informações: (85) 3067-8249

GO: Goiânia – Setor Oeste

Mais Informações: (62) 3215-3687