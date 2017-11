Muro cai em cima de homem em Sobradinho

Tweet no Twitter

Um homem se feriu após um muro cair em cima dele em Sobradinho. Elton Alves de Oliveira, 42, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Sobradinho sem nenhuma lesão grave, apenas com escoriações pelo corpo. A vítima estava consciente e orientada.

De acordo com o capitão Ronaldo Reis do CBMDF, o acidente ocorreu por volta das 16h20, após uma chuva forte. Para ele, não há mais possibilidade de o muro cair já que a parte que tem contato com a enxurrada já foi ao chão. O muro pertence ao loteamento que fica ao lado da empresa de ônibus Viplan, às margens da BR 020.