Mulher tenta se matar durante abordagem do Detran

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran- DF) patrulhavam a região da Asa Norte, nesse domingo (25), quando flagraram uma motorista fazendo movimentos irregulares na via, próximo ao Brasília Shopping.

No momento da abordagem, a mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro e os agentes verificaram que ela carregava uma criança de aproximadamente 2 anos no veículo.

Segundo o Detran, a condutora se jogou na frente dos carros. Os familiares da motorista foram chamados para contê-la.

O veículo foi apreendido e a mulher e a criança ficaram aos cuidados da mãe da motorista.

Assista: