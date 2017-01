Mulher perde controle do carro e morre ao cair no Lago Paranoá

Uma mulher de 42 anos morreu, na noite dessa quinta-feira (25), após perder o controle do veículo que dirigia, nas proximidades da Ponte das Garças, sentido Lago Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista e foi parar dentro do Lago Paranoá, ficando submerso em uma profundidade de três metros.

Os militares retiraram o automóvel do lago e socorreram Marta Cristina Almeida Ximenes, que passou por processo de reanimação. Ainda segundo a corporação, após uma hora de socorro, o óbito foi declarado.

Cerca de 30 militares, sete viaturas terrestres, uma moto aquática e um helicóptero atuaram na ocorrência. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.

Ao longo da madrugada, uma equipe de seis mergulhadores do Corpo de Bombeiros retirou o carro do Lago Paranoá após uma hora de operação. O veículo estava com os pneus estourados e a chave na ignição. De acordo com o Detran, o carro estava em situação irregular, sem licenciamento, com débito de IPVA e uma multa em aberto.