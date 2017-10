Mulher é suspeita de matar idoso, enterrar corpo no quintal e roubar cartões

Tweet no Twitter

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma mulher suspeita de matar um idoso e enterrar o corpo no quintal da casa onde morava, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Vicente Francisco Rodrigues tinha 76 anos e foi encontrado amordaçado e com pés e mãos amarradas. Seu corpo estava envolvido em um lençol.

A mulher foi localizada depois de fazer saques e transferências no valor de R$ 5 mil a partir de cartões roubados da vítima. Apesar de presa, a suspeita ainda não foi identificada porque apresentou documento de outra pessoa.

Ao G1, Humberto Teófilo, delegado responsável pelo caso, disse que a mulher tinha relacionamento amoroso com o idoso, e confessou o crime durante depoimento.

“Ela conta que deu alguns remédios para o idoso depois que ele passou mal. No entanto, no outro dia, ela amanheceu morto. Então, ela chamou um adolescente e o enterrou numa cova feita no quintal e fugiu em seguida”, disse o delegado ao G1.

Humberto investiga a causa da morte a partir de três possibilidades. A primeira é de que houve um envenenamento provocado por grande quantidade de remédios. A segunda é de asfixia. A terceira é de que o homem estava apenas desmaiado e tenha sido enterrado vivo.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família ao notar sumiço da vítima, na segunda-feira (16).