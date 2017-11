Mulher é presa por tráfico de drogas no centro de Taguatinga

Uma mulher de 35 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (1º), em Taguatinga Centro. Ela foi localizada durante a abordagem de policiais militares a um grupo de usuários que estava na C9.

De acordo com os militares, ao perceber a ação, a mulher escapou tentou fugir disfarçadamente, mas foi abordada mais à frente. Ao perceber que não conseguiria escapar da revista a mulher tentou engolir 20 pedras de crack, porém não conseguiu passou mal com a droga.

Usuários de drogas que frequentam a região informaram que a mulher é conhecida no local pelo apelido de “Sereia do Tráfico”, devido a sua beleza. Ainda segundo o testemunho dessas pessoas a moça seduz os compradores para obter lucro com as vendas.

Além da droga, com ela foi encontrado R$ 285 em espécie. Na ação, um homem de 40 anos também foi preso. Com ele, a PMDF encontrou três pedras de crack e uma faca artesanal.

Eles foram encaminhados para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). A mulher tem registro por tráfico de drogas e o homem foi enquadrado por uso e porte de substância entorpecente.