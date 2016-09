Mulher é presa após matar o marido em Ceilândia

Um mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (21) após confessar ter matado o próprio marido a pauladas e facadas, além de asfixiá-lo com um saco. O crime ocorreu por volta das 20h desta terça-feira (21), na QNO 18, em Ceilândia, mas só foi descoberto hoje.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a mulher confessou que estaria com ciúmes do marido, Damião Diniz do Nascimento, de 46 anos, por acreditar que ele abusava do filho, de 16, e da filha, 20. No entanto, ambos teriam negado.

A 24ª Delegacia de Polícia, responsável pela região, investiga o caso.

*Aguarde mais Informações